A Brescia debutta la grande asta di auto storiche

Il fascino senza tempo delle quattro ruote d'epoca incontra l'adrenalina delle grandi vendite internazionali, tenendo a battesimo un debutto assoluto per la nostra provincia e per l'intero panorama nazionale.
Domenica 7 giugno, gli spazi del Museo Auto Storiche Brescia di viale Bornata 123 (già Museo Mille Miglia) si trasformeranno in una prestigiosa agorà globale per collezionisti, investitori e appassionati in occasione di «The Final Bid», la prima asta di auto storiche d'alto livello organizzata in collaborazione con l'Istituto Commissionario Lego.
Un appuntamento che, di fatto, inaugura ufficialmente il nuovo corso e la rinnovata identità della sede museale guidata dalla direttrice Maria Bussolati: «Siamo orgogliosi di questo evento inedito all'insegna dell'internazionalità e in omaggio a esemplari unici. Il Museo si presenta con una forte personalità, mantenendo salde le radici nel territorio ma aprendosi a una platea di ampio respiro».
I gioielli in catalogo
Sotto il martelletto del banditore d'asta, il notaio bresciano Giovanni Posio, passeranno circa 40 straordinari modelli d'epoca e moderni provenienti da diversi Paesi, capaci di coprire un arco cronologico che va dal 1935 al 2013.
Tra i pezzi più attesi dai collezionisti spicca una magnifica Lancia Flaminia Sport Zagato del 1960 nel brillante colore Rosso Arcoveggio, la cui stima oscilla tra i 160mila e i 250mila euro.
Il catalogo spazia dalle icone del Cavallino e della casa di Stoccarda — come una Ferrari Testarossa del 1990, una Porsche 356 A Coupé del 1956 e la più moderna Porsche 997 GT3 Cup del 2010 — fino a vetture decisamente più pop e accessibili, come una Fiat-Siata Spring o una Fiat Panda 4×4 nell'allestimento custom «Country Club BZ».
Accanto alle auto, l'incanto riguarderà anche memorabilia e manufatti iconici: rarissimi volanti e stemmi Alfa Romeo degli anni '50, statue in bronzo del Cavallino Rampante, cronografi Mille Miglia Chopard ed eliche aeronautiche tripale storiche.
Tra collezionismo privato e un'occasione giudiziaria
«Con The Final Bid abbiamo voluto unire l’eleganza delle grandi aste internazionali con la trasparenza e le opportunità offerte dal mondo delle vendite giudiziarie», spiegano gli organizzatori e specialisti del settore Antonio Gorlani e Giulio Levi.
Sebbene il catalogo sia composto prevalentemente da vetture di collezioni private, gli occhi dei cacciatori di affari saranno puntati su un unico, speciale lotto di natura giudiziaria: una Ferrari California con soli 26mila chilometri all'attivo, che promette di scatenare i rilanci in sala.
Il programma della giornata
L'evento non sarà unicamente a porte chiuse per i grandi investitori. A partire dalle 10 del mattino, il Museo aprirà liberamente i propri spazi esterni al pubblico bresciano, a famiglie e curiosi. Sarà possibile esaminare da vicino le vetture che andranno all'incanto in serata e ammirare una sezione espositiva collaterale dedicata a venti auto rare e prototipi di altissimo profilo.
Durante la giornata, i funzionari dell'Istituto Lego saranno a disposizione per illustrare lo stato di conservazione dei lotti prima del via ufficiale della gara, fissato per le 18, per un'ora e mezza di pura passione automobilistica.