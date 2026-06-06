A Brescia debutta la grande asta di auto storiche

Un appuntamento che, di fatto, inaugura ufficialmente il nuovo corso e la rinnovata identità della sede museale guidata dalla direttrice Maria Bussolati: «Siamo orgogliosi di questo evento inedito all'insegna dell'internazionalità e in omaggio a esemplari unici. Il Museo si presenta con una forte personalità, mantenendo salde le radici nel territorio ma aprendosi a una platea di ampio respiro».

I gioielli in catalogo

Sotto il martelletto del banditore d'asta, il notaio bresciano Giovanni Posio, passeranno circa 40 straordinari modelli d'epoca e moderni provenienti da diversi Paesi, capaci di coprire un arco cronologico che va dal 1935 al 2013.

Tra i pezzi più attesi dai collezionisti spicca una magnifica Lancia Flaminia Sport Zagato del 1960 nel brillante colore Rosso Arcoveggio, la cui stima oscilla tra i 160mila e i 250mila euro.

Il catalogo spazia dalle icone del Cavallino e della casa di Stoccarda — come una Ferrari Testarossa del 1990, una Porsche 356 A Coupé del 1956 e la più moderna Porsche 997 GT3 Cup del 2010 — fino a vetture decisamente più pop e accessibili, come una Fiat-Siata Spring o una Fiat Panda 4×4 nell'allestimento custom «Country Club BZ».

Accanto alle auto, l'incanto riguarderà anche memorabilia e manufatti iconici: rarissimi volanti e stemmi Alfa Romeo degli anni '50, statue in bronzo del Cavallino Rampante, cronografi Mille Miglia Chopard ed eliche aeronautiche tripale storiche.

Tra collezionismo privato e un'occasione giudiziaria

«Con The Final Bid abbiamo voluto unire l’eleganza delle grandi aste internazionali con la trasparenza e le opportunità offerte dal mondo delle vendite giudiziarie», spiegano gli organizzatori e specialisti del settore Antonio Gorlani e Giulio Levi.

Sebbene il catalogo sia composto prevalentemente da vetture di collezioni private, gli occhi dei cacciatori di affari saranno puntati su un unico, speciale lotto di natura giudiziaria: una Ferrari California con soli 26mila chilometri all'attivo, che promette di scatenare i rilanci in sala.

Il programma della giornata

L'evento non sarà unicamente a porte chiuse per i grandi investitori. A partire dalle 10 del mattino, il Museo aprirà liberamente i propri spazi esterni al pubblico bresciano, a famiglie e curiosi. Sarà possibile esaminare da vicino le vetture che andranno all'incanto in serata e ammirare una sezione espositiva collaterale dedicata a venti auto rare e prototipi di altissimo profilo.

Durante la giornata, i funzionari dell'Istituto Lego saranno a disposizione per illustrare lo stato di conservazione dei lotti prima del via ufficiale della gara, fissato per le 18, per un'ora e mezza di pura passione automobilistica.