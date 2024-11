Natale al museo: tornano i camp per bambini e ragazzi di Brescia Musei

Durante il periodo natalizio, Fondazione Brescia Musei rinnova la sua proposta di Winter Camp, offrendo alle famiglie un’occasione creativa e didattica per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dal 23 dicembre al 3 gennaio sarà possibile partecipare a una serie di attività tra la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo di Santa Giulia.

Arte e apprendimento nell’inverno museale

Con l’obiettivo di trasformare le vacanze invernali in un’esperienza di scoperta culturale, il Winter Camp propone due programmi distinti. Il primo si svolgerà tra il 23 e il 30 dicembre e il secondo nei primi giorni di gennaio.

Ogni giornata di camp si svolgerà dalle 8.30 alle 15.30 e verranno proposte attività per immergersi nelle opere esposte e nei temi delle mostre in corso: «Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo. 1512-1552», «Khalid Albaih. La stagione della migrazione a Nord» e «Massimo Sestini. Zenit della fotografia».

Attraverso laboratori creativi e attività interattive – cacce al tesoro e sessioni fotografiche in stile rinascimentale, tra le altre – i partecipanti potranno esplorare la storia dell’arte e la contemporaneità in modo ludico e coinvolgente.

Una calza della Befana creata durante il laboratorio

Attività in inglese

Sulla scia del corso «Do you speak English? Yes, at the Museum!», il Winter Camp include anche una proposta in lingua inglese dedicata ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. Questo programma combina l’apprendimento linguistico con la scoperta del patrimonio artistico, per rendere l’inglese accessibile e divertente.

L’uso della lingua sarà stimolato in maniera intuitiva attraverso un approccio esperienziale, dove parole, immagini e azioni si intrecciano.

Momenti di creatività

Ogni giornata del Winter Camp ha un tema specifico. Il 23 dicembre, ad esempio, la mostra rinascimentale del Museo di Santa Giulia sarà lo spunto per una caccia al tesoro, seguita da un laboratorio di reinterpretazione natalizia delle opere osservate. Il giorno seguente, in Pinacoteca i partecipanti realizzeranno costumi ispirati al XVI secolo per prendere parte a un suggestivo Gran Ballo della Vigilia.

La seconda parte del camp, nei giorni di gennaio, esploreràa invece temi contemporanei. Il 2 gennaio i lavori di Massimo Sestini ispireranno una riflessione visiva sul passaggio dall’alba al tramonto, mentre il 3 gennaio sarà dedicato alla mostra di Khalid Albaih. Partendo dall’opera «Haboba», i ragazzi creeranno con l’argilla un omaggio a una persona cara, fondendo tecniche artistiche e memoria personale.

Accessibilità e iscrizioni

Fondazione Brescia Musei ha pensato a tariffe differenziate e agevolazioni per i fratelli e le sorelle. Sono previste riduzioni sia per chi iscrive più figli che per coloro che partecipano a entrambi i programmi. Le attività si svolgeranno presso le sedi museali indicate e i partecipanti dovranno portare con sé una borraccia, una merenda e il pranzo al sacco.

Le iscrizioni, già aperte, si effettuano tramite il Centro Unico Prenotazioni attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 (030/8174200, cup@bresciamusei.com).