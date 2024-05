Brescia entra nel network Eurocities e punta alla candidatura come European Green Capital

Il Comune di Brescia - che ha presentato ad aprile scorso la propria candidatura al network Eurocities, principale Rete delle città europee composta da 200 città in 38 Paesi e oltre 150 milioni di persone - è entrato ufficialmente a far parte della rete.

Dal 29 al 31 maggio si è tenuta nella città di Cluj-Napoca in Romania la conferenza annuale del network alla quale hanno partecipato in rappresentanza di Brescia l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Innovazione Andrea Poli, l’assessora all’Ambiente, Transizione Ecologica e Verde Camilla Bianchi e Chiara Bocchio dell’ufficio Relazioni internazionali e Gemellaggi.

«Per la nostra città l’appartenenza al Network Eurocities aprirà molteplici opportunità, in primis promuovere Brescia in una dimensione internazionale, portando la città a essere riconosciuta in Europa per innovazione, sperimentazione e ricerca nei settori creativi e digitali, così come allargare la rete di città con le quali cooperare e partecipare a bandi di finanziamento europei» ha commentato l’assessore Poli.

Brescia si avvia quindi verso un processo di internazionalizzazione, fortemente voluto dalla sindaca Laura Castelletti, che ha proposto l’iscrizione della città al network.

«Per Brescia Eurocities significa formazione e scambio di buone pratiche provenienti dalle diverse città europee su temi d’interesse per Brescia come l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità, l'economia circolare - ha aggiunto l’assessora Bianchi – In particolare modo, in questi giorni a Cluj Napoca abbiamo iniziato a confrontarci con la città di Vilnius (Lituania), European Green Capital 2025, ed Essen (Germania) già Capitale Verde nel 2017. Il confronto con queste città e con l'intero network ci darà ottimi spunti per strutturarci, migliorarci e proseguire verso la candidatura di Brescia come European Green Capital» ha concluso.