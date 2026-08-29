Brescia, carta d’identità falsa e soggiorno illegale: arrestato 58enne

Nei giorni scorsi a Brescia la Squadra Volante della Questura è intervenuta dopo una segnalazione al 112 di una residente che aveva notato dal proprio spioncino un gruppo di persone che discutevano animatamente in lingua straniera nei corridoi del condominio. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno nei corridoi ma hanno bussato al vicino di casa della segnalante, un 58enne moldavo incensurato e irregolare sul territorio nazionale, il quale negava di essersi intrattenuto con altri nel pianerottolo.
Alla richiesta di un documento ha esibito una carta d’identità romena che a un controllo visivo è risultata non conforme agli originali per difformità negli elementi di sicurezza anticontraffazione ed è stata sequestrata. Accompagnato in Questura, gli accertamenti e la verifica incrociata con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma hanno confermato la falsità del documento. L’uomo è stato quindi arrestato per possesso e uso di documenti falsi e per soggiorno illegale e messo a disposizione della Procura. Il Questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento con procedura di espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese d’origine al momento della scarcerazione.