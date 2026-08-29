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Brescia, carta d’identità falsa e soggiorno illegale: arrestato 58enne

L’uomo, cittadino moldavo, è stato controllato dalla Polizia dopo una segnalazione in un condominio. Il documento è risultato contraffatto: arrestato per possesso e uso di documenti falsi e soggiorno illegale, sarà espulso dall’Italia dopo la scarcerazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un'auto della Squadra Volante - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'auto della Squadra Volante - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nei giorni scorsi a Brescia la Squadra Volante della Questura è intervenuta dopo una segnalazione al 112 di una residente che aveva notato dal proprio spioncino un gruppo di persone che discutevano animatamente in lingua straniera nei corridoi del condominio. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno nei corridoi ma hanno bussato al vicino di casa della segnalante, un 58enne moldavo incensurato e irregolare sul territorio nazionale, il quale negava di essersi intrattenuto con altri nel pianerottolo.

Alla richiesta di un documento ha esibito una carta d’identità romena che a un controllo visivo è risultata non conforme agli originali per difformità negli elementi di sicurezza anticontraffazione ed è stata sequestrata. Accompagnato in Questura, gli accertamenti e la verifica incrociata con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma hanno confermato la falsità del documento. L’uomo è stato quindi arrestato per possesso e uso di documenti falsi e per soggiorno illegale e messo a disposizione della Procura. Il Questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento con procedura di espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese d’origine al momento della scarcerazione.

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