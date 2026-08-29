Brescia, carta d’identità falsa e soggiorno illegale: arrestato 58enne

L’uomo, cittadino moldavo, è stato controllato dalla Polizia dopo una segnalazione in un condominio. Il documento è risultato contraffatto: arrestato per possesso e uso di documenti falsi e soggiorno illegale, sarà espulso dall’Italia dopo la scarcerazione

Roberto Manieri Giornalista 29 agosto 2026 1 ' di lettura

Un'auto della Squadra Volante - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti arrestoespulsioneBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...