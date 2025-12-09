Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Il Capo della Polizia in Procura: vertice con gli inquirenti bresciani

Andrea Cittadini
Vittorio Pisani ha incontrato il procuratore Prete, il questore Sartori e la dirigente della Digos Pecoraro
Il Capo della Polizia Vittorio Pisani - © www.giornaledibrescia.it
Il Capo della Polizia Vittorio Pisani - © www.giornaledibrescia.it
AA

La presenza a Palazzo di Giustzia non è passata inosservata. Stamattina il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato il procuratore Prete, il questore Sartori e la dirigente della Digos Pecoraro. Un’occasione per fare il punto sulla situazione a Brescia – nel giorno in cui sono state annullati tutti i cortei previsti per sabato – e dopo le recenti scritte e minacce contro il questore comparse in città e in provincia.

La visita in città si è limitata a un incontro privato, sul quale hanno mantenuto tutti massimo riserbo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
capo della PoliziainquirentiprocuratorequestoreDigosBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario