Il Capo della Polizia in Procura: vertice con gli inquirenti bresciani

La presenza a Palazzo di Giustzia non è passata inosservata. Stamattina il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato il procuratore Prete, il questore Sartori e la dirigente della Digos Pecoraro. Un’occasione per fare il punto sulla situazione a Brescia – nel giorno in cui sono state annullati tutti i cortei previsti per sabato – e dopo le recenti scritte e minacce contro il questore comparse in città e in provincia.

La visita in città si è limitata a un incontro privato, sul quale hanno mantenuto tutti massimo riserbo.