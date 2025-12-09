Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, sabato corteo vietato anche per il mondo antagonista

La Questura si era già espressa riguardo al corteo di Remigrazione: tutti potranno avere un presidio, ma nessuno sfilerà in corteo
Una delle ultime manifestazioni del mondo antagonista in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Sabato a Brescia saranno vietati anche i cortei del mondo antagonista, così come già era stato vietato il corteo di Remigrazione. Tutti potranno avere un presidio, ma nessuno potrà sfilare in corteo.

Il quadro delle manifestazioni previste per sabato in città cambia dunque ancora dopo una nuova valutazione del rischio da parte della Questura. Il comitato Remigrazione e Riconquista aveva programmato un corteo a sostegno della proposta di legge sulla remigrazione. Quel percorso era già stato vietato dal questore, che aveva autorizzato esclusivamente un presidio statico.

Le decisioni

La scelta è stata motivata dalla presenza, nella stessa fascia oraria, di altre due iniziative annunciate da gruppi antagonisti e anarchici. Le traiettorie dei rispettivi cortei risultavano sovrapposte al percorso originariamente dichiarato dagli organizzatori e dalle organizzatrici di Remigrazione, creando un rischio elevato di contatti non gestibili.

Nelle ultime ore è giunta la notizia riguardante il divieto di sfilare, esteso anche alle manifestazioni dell’area antagonista. Tutti potranno svolgere un presidio, ma in forma esclusivamente statica e in punti separati della città, così da ridurre al minimo incroci e tensioni.

Argomenti
corteodivietoQuesturaRemigrazione e Riconquistaantagonistianarchici
