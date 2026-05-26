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Artogne, atti persecutori verso l’ex compagna, in carcere un 58enne

L’uomo si è presentato all’esterno dell’abitazione della donna e, dopo un acceso diverbio, ha colpito con un pugno una finestra danneggiandola per poi allontanarsi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Violenza di genere - © www.giornaledibrescia.it
Violenza di genere - © www.giornaledibrescia.it

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, i Carabinieri della Stazione di Artogne hanno arrestato in flagranza differita un 58enne già noto per precedenti specifici in materia di Codice Rosso, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Il fatto

L’uomo si era presentato all’esterno dell’abitazione della donna e, dopo un acceso diverbio, ha colpito con un pugno una finestra danneggiandola per poi allontanarsi. Su segnalazione della vittima, i militari lo hanno rintracciato poco dopo sul luogo di lavoro.
Al termine delle formalità è stato portato nel carcere di Brescia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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arrestatoCarabinieriatti persecutoriBrescia
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