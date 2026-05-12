«Brescia Ferita», il libro sulla strage di piazza Loggia presentato al GdB

Un racconto costruito attraverso ricordi, testimonianze e voci di chi quella mattina del 28 maggio 1974 era presente in piazza o intervenne subito dopo l’esplosione.
È questo il cuore di «Brescia Ferita», il libro di Gianni Bera che sarà presentato mercoledì 20 maggio 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), nell’ambito del ciclo «Il Filo delle Idee».
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Il libro
A 52 anni dalla strage di piazza Loggia, il volume raccoglie una narrazione «dal basso» composta da testimonianze dirette e indirette di chi visse quei momenti. Gianni Bera, all’epoca milite della Croce Bianca, ha raccolto i ricordi di soccorritori, vigili del fuoco, tassisti e appartenenti alle forze dell’ordine presenti quella tragica mattina.
Accanto alle voci di chi intervenne sul posto, trovano spazio anche i racconti di figli e familiari che hanno vissuto quella ferita attraverso la memoria dei propri cari, insieme a testimonianze tratte dagli atti ufficiali. Il libro intreccia parole, poesie dialettali e fotografie, restituendo uno sguardo umano e quotidiano su una delle pagine più drammatiche della storia cittadina.
Chi interviene
Intervengono: Gianni Bera, autore del libro «Brescia Ferita» dialogherà con Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.