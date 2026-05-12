«Brescia Ferita», il libro sulla strage di piazza Loggia presentato al GdB

Un racconto costruito attraverso ricordi , testimonianze e voci di chi quella mattina del 28 maggio 1974 era presente in piazza o intervenne subito dopo l’esplosione.

È questo il cuore di « Brescia Ferita », il libro di Gianni Bera che sarà presentato mercoledì 20 maggio 2026 alle 18 , nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), nell’ambito del ciclo «Il Filo delle Idee».

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il libro

A 52 anni dalla strage di piazza Loggia, il volume raccoglie una narrazione «dal basso» composta da testimonianze dirette e indirette di chi visse quei momenti. Gianni Bera, all’epoca milite della Croce Bianca, ha raccolto i ricordi di soccorritori, vigili del fuoco, tassisti e appartenenti alle forze dell’ordine presenti quella tragica mattina.

Accanto alle voci di chi intervenne sul posto, trovano spazio anche i racconti di figli e familiari che hanno vissuto quella ferita attraverso la memoria dei propri cari, insieme a testimonianze tratte dagli atti ufficiali. Il libro intreccia parole, poesie dialettali e fotografie, restituendo uno sguardo umano e quotidiano su una delle pagine più drammatiche della storia cittadina.

Chi interviene

Intervengono: Gianni Bera, autore del libro «Brescia Ferita» dialogherà con Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.