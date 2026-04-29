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Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio

Il presunto responsabile è un 28enne, che avrebbe colpito con un fendente la vittima, una 42enne, nella sua abitazione, per poi scappare con 800 euro
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La donna è stata aggredita con un coltello
La donna è stata aggredita con un coltello

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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tentato omicidiocoltelloarrestorapinaBrescia
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