Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio
Il presunto responsabile è un 28enne, che avrebbe colpito con un fendente la vittima, una 42enne, nella sua abitazione, per poi scappare con 800 euro
La donna è stata aggredita con un coltello
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