Brescia, 13 patenti ritirate in una sola notte dalla Polizia locale

Tredici patenti ritirate in una sola notte: undici per il superamento dei limiti di velocità e due per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli stradali effettuati dalla Polizia Locale di Brescia tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, nell’ambito dei servizi sul territorio predisposti per il fine settimana.
Le pattuglie sono intervenute anche nella zona della Stazione, dove hanno allontanato quattro persone che stavano bivaccando. Durante i controlli un automobilista è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riferito dal Comando di via Donegani è stato denunciato anche il passeggero, trovato in possesso di una modica quantità di droga.
Sul fronte della sicurezza stradale, i servizi dedicati al controllo della velocità hanno portato al ritiro di undici patenti. A queste si sono aggiunte le due ritirate ad altrettanti conducenti risultati alla guida in stato di ebbrezza.
L’attività del fine settimana ha compreso inoltre i presidi nelle zone della movida, in piazzale Arnaldo e nel quartiere del Carmine, e l’assistenza alle numerose manifestazioni che si sono svolte in città.