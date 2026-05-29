Bovezzo, trovata una granata d’artiglieria ancora carica

Si è conclusa a Bovezzo la procedura di sicurezza scattata per il ritrovamento di un residuato bellico in un’abitazione privata nella zona tra via Montegrappa e via Scuole. Il sopralluogo del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona ha confermato che si tratta di una granata d’artiglieria della Prima Guerra Mondiale da 47 millimetri, risultata carica .

Fotogallery 4 foto Bovezzo: strade chiuse per un presunto ordigno bellico

Il rinvenimento è avvenuto durante alcune operazioni di pulizia nell’abitazione di un uomo deceduto: un parente, sistemando i locali, si è trovato davanti quello che verosimilmente era stato conservato come un ricordo della guerra. Da qui l’attivazione della procedura, con l’evacuazione temporanea di circa 70 persone residenti nel raggio di 50 metri e la chiusura delle strade interessate, come indicato nell'ordinanza formata dalla sindaca Sarà Ghidoni. L’ordigno è stato preso in carico dagli artificieri militari. La distruzione, come da prassi, sarà pianificata nei prossimi giorni in un’area idonea e in condizioni di sicurezza.