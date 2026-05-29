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Bovezzo, arrivati gli artificieri per valutare il presunto ordigno

Gli uomini del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona arrivati in tarda mattinata. le vie Montegrappa e Scuole chiuse fino al termine dell’operazione
Barbara Fenotti
Bovezzo: strade chiuse per un presunto ordigno bellico
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Bovezzo: strade chiuse per un presunto ordigno bellico

È in corso a Bovezzo il sopralluogo del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, chiamato a valutare la natura del presunto residuato bellico rinvenuto nell’area compresa tra via Montegrappa e via Scuole.

Le circa 70 persone evacuate dalle abitazioni situate nel raggio di 50 metri dal punto del ritrovamento potranno fare rientro nelle proprie case soltanto dopo la conclusione delle verifiche e a seguito della comunicazione ufficiale della sindaca Sara Ghidoni.

Le strade interessate dal provvedimento resteranno chiuse fino al completamento dell’operazione e alla successiva revoca delle misure di sicurezza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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