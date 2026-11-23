Sei candelabri dell’Ottocento sono stati rubati dalla chiesetta di San Rocco a Bovezzo. Il furto potrebbe essere avvenuto ieri, domenica 22 novembre, tra mezzogiorno e le 18, anche se al momento nessuno sembra aver visto o sentito qualcosa di sospetto. A denunciare l’accaduto è il parroco, don Mauro Capoferri, che ha lanciato un appello alla comunità, anche via social, per raccogliere eventuali testimonianze.
Il furto
A sparire dall’altare sono stati cinque grandi candelabri antichi e uno più piccolo, tutti risalenti al XIX secolo. «Che tristezza constatare il furto di questi oggetti, dote della chiesa di San Rocco e del suo altare. Un atto che ferisce la comunità intera» commenta con amarezza don Mauro.
Il sacerdote ha annunciato che nel pomeriggio si recherà dai carabinieri per sporgere denuncia e invita chiunque abbia notato movimenti insoliti o sia in possesso di informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine, nella speranza di fare luce sull’accaduto e recuperare i candelabri.