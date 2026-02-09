Piume al vento e passo di corsa: Bersaglieri in festa a Bovezzo

Ieri mattina Bovezzo ha iniziato a muoversi presto, con il piazzale Donatori di sangue che già prima delle nove si riempiva di fanti piumati, amministratori comunali e cittadini. L’accoglienza informale ha fatto da anticamera alla cerimonia vera e propria, con strette di mano e saluti tra sezioni arrivate da tutta la Valtrompia in occasione della festa di tesseramento 2026 della sezione valtrumplina «Medaglia d’argento Virgilio Ghidini» dell’Associazione nazionale bersaglieri.

Uno striscione per i bersaglieri

Una domenica intensa

Dalle 9.30 alle 10 l’alzabandiera alla sede degli Alpini, accompagnata dalle note dell’Inno d’Italia eseguito dalla fanfara «Aminto Caretto» di Bedizzole, ha dato il via ufficiale alla celebrazione. Un momento ordinato, seguito in silenzio, prima della partenza del corteo con in testa la sindaca di Bovezzo, Sara Ghidoni, e il presidente della sezione, Martino Zoli. Le trombe hanno segnato il passo, alternando marcia e brevi tratti di corsa, secondo una tradizione che resta identitaria ancora oggi come in passato.

Alle 10.30 il gruppo si è fermato al monumento dei Caduti davanti al cimitero: qui il parroco, don Mauro Capoferri, ha benedetto le corone deposte, mentre i presenti si sono disposti in cerchio. Poi di nuovo in movimento, attraversando il centro fino a piazza Gigi Rota. Qui i partecipanti hanno varcato la soglia della chiesa di Sant’Apollonio, dove è stata celebrata la messa in ricordo dei bersaglieri della Valtrompia. ​​​​​​ Al termine c’è stata la benedizione e, poi, il ritorno all’aperto: la fanfara ha proposto un concerto di circa mezz’ora, tra brani tradizionali e passaggi più sostenuti.

La mattinata ha richiamato molta gente, non solo da Bovezzo. Presenti con le fasce tricolori di rappresentanza anche molti sindaci e assessori della Valtrompia, a testimoniare un legame che va oltre la cerimonia.

Uno striscione per i bersaglieri

Volti noti, famiglie, curiosi: una presenza continua lungo tutto il percorso. Più che una celebrazione formale quella di ieri è stata una mattinata scandita da gesti riconoscibili e da un ritmo preciso, con la comunità a fare da sfondo e parte attiva. Alla fine, tra saluti e ultimi scatti, la sensazione diffusa era quella di una partecipazione concreta, costruita passo dopo passo lungo le vie bovezzesi.