I Carabinieri di Botticino hanno arrestato un 43enne residente in paese, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 17 settembre dall’Autorità giudiziaria di Firenze. L’uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta fraudolenta impropria, relativi a fatti commessi a Lucca nel luglio 2013. I Carabinieri lo hanno accompagnato alla casa circondariale «Nerio Fischione» di Brescia.
Botticino, arrestato un 43enne condannato per bancarotta fraudolenta
L’uomo, residente in paese, è stato fermato dai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento di carcerazione disposto dall’Autorità giudiziaria di Firenze
L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri (archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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