Botticino, 50 anni dopo torna la Festa dell’uva tra tradizione e futuro

I mappali tengono traccia della vocazione del territorio da secoli, nella terra il calcare distribuisce le sue proprietà dalle quali poi il vino trae carattere e qualità non replicabili altrove, sapientemente esaltate da una viticoltura eroica per dirla con le parole di chi la pratica. E ora, grazie a una tradizione rispolverata, i più potranno scoprire tutto questo, conoscerlo, degustarlo. Dopo cinquant’anni, a Botticino, dall’11 al 20 settembre, torna la «Festa dell’Uva», che pone il vino, le uve al centro, ripercorrendo storia e tradizione, e posando lo sguardo sul presente e sul futuro.
Organizzazione
A volerla fortemente la Pro loco di Botticino, che ha coinvolto l’Amministrazione e il Consorzio del Botticino Doc, con la partecipazione di sette cantine, e trovato il sostegno di aziende locali e il patrocinio di Provincia e Consiglio di Regione Lombardia.
«Il progetto – lo hanno illustrato il sindaco Paolo Apostoli, la presidente Pro Loco Donatella Franzoni Padovani e Claudio Franzoni, presidente del Consorzio – dacché il nostro presente è forgiato dalle scelte del passato, ha voluto recuperare una festa che appartiene alla memoria collettiva e che univa la comunità. E non è solo rievocazione, ma anche una sorta di nuovo brand territoriale: con fotografie, sapori, itinerari, musica e degustazioni. Partendo dal vino parleremo di Botticino e di tutto il nostro territorio».
L’apertura
Dopo l’apertura istituzionale dell’11, in programma alle 20.30 al Centro Lucia con l’incontro su storia e viticoltura, con lo storico Michele Busi, l’agronomo Simone Frusca, l’enotecnico Niko Danesi e il già citato Franzoni, moderati da Tony Biemmi, la serata si svilupperà tra lo stesso Centro Lucia, la Cascina Pesa e le cantine che apriranno le proprie porte per visite e degustazioni (su prenotazione).
Ci saranno esposizioni artistiche, con gli artisti locali e la Scuola Vantini, una mostra fotografica, il concorso delle vetrine, che coinvolgerà i commercianti, e poesia, musica, ed escursioni, sempre affiancate dalle degustazioni, mentre i ristoranti proporranno menù dedicati.
«Desideriamo creare incontro e condivisione, facendo scoprire le ricchezze di Botticino e il fermento di un territorio che investe e accoglie le nuove sfide». Il programma completo dell’iniziativa, le realtà aderenti e i contatti sono consultabili sul sito internet della Pro Loco di Botticino.