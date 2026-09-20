Borno, perde il controllo della moto e va contro un’auto: 20enne gravissimo

È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento, dove è ricoverato in prognosi riservata, il 20enne camuno rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto attorno alle 3 di questa mattina a Borno. Il giovane, residente in zona, stava viaggiando in sella a una moto lungo via San Fermo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un’autovettura parcheggiata lungo la strada.
L’impatto è stato violento. Il 20enne è stato soccorso dal personale del 118 e, privo di conoscenza, è stato trasferito in elicottero all’ospedale trentino, dove si trova tuttora ricoverato.