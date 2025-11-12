Giornale di Brescia
Borno: altri 2,1 milioni per telecabina e rifugio sul Monte Altissimo

Giuliana Mossoni
Dalla Regione nuovi fondi per il maxi progetto da oltre 25 milioni. Il nuovo impianto di risalita di Borno sostituirà le due attuali seggiovie
Nuovi investimenti per il Monte Altissimo - © www.giornaledibrescia.it
Nuovi investimenti per il Monte Altissimo - © www.giornaledibrescia.it

Nuove risorse per il Patto territoriale per lo sviluppo del comprensorio di Borno-Monte Altissimo: il maxi progetto da oltre 23 milioni e mezzo ha «guadagnato» altri 2,1 milioni, stanziati dalla Giunta regionale con un atto integrativo che recepisce le variazioni al quadro economico. Verso la vetta Con il considerevole malloppo sarà realizzata una telecabina di arroccamento all’Altissimo e un nuovo rifugio sulla vetta. L’impianto di risalita sostituirà le due seggiovie quadriposto Le Ogne-Plai e

