Borno, tre giorni sull’Altopiano del Sole per i 100 anni del gruppo Alpini

Tre giorni tra memoria, cerimonie, musica e spirito alpino per riunire sull’Altopiano del Sole le Penne nere della Vallecamonica. Da venerdì a domenica Borno, Lozio e Ossimo ospiteranno la sesta adunata sezionale degli Alpini camuni, un appuntamento che quest’anno assume un significato particolare perché coincide con il centenario di fondazione del gruppo di Borno, nato nel 1926.
I significati
La manifestazione torna alla tradizionale collocazione di fine settembre, dopo l’edizione di due anni fa a Montecampione, e coinvolgerà l’intero Altopiano, con Borno come centro della giornata conclusiva e numerosi appuntamenti a Lozio e Ossimo. Per la sezione camuna sarà inoltre un primo momento di avvicinamento all’adunata nazionale del 2027 di Brescia.
«Sarà la festa di tutti gli Alpini della Valle - sottolinea il presidente Ciro Ballardini -, all’insegna di un forte legame con la memoria e il servizio alle comunità, valori che ancora oggi si traducono nel volontariato, nella cura del territorio e nell’intervento durante le emergenze. L’edizione 2026 vuole inoltre essere un ponte tra generazioni, unendo il ricordo di chi ci ha preceduto all’impegno di chi oggi continua a operare nell’interesse della comunità».
La scaletta
Il programma prenderà il via venerdì alle 10 a Lozio con l’incontro al passo Mignone, con alzabandiera, ricordo dei caduti e rancio alpino, mentre in serata deposizione delle corone ai monumenti e, a Sommaprada, concerto dei cori di Borno, Lozio e Cividate. Sabato le celebrazioni si sposteranno tra Ossimo e Borno. A Ossimo Superiore sono previste sfilata, Messa e rancio alpino; nel pomeriggio appuntamenti anche a Inferiore, con l’inaugurazione della Fontana alpina. Alle 17, nella parrocchiale di Borno, la Messa accompagnata dal coro Ana Valcamonica e in serata la Notte verde.
Il momento clou sarà domenica a Borno: in programma dalle 9 ammassamento in piazza Giovanni Paolo II, onori, alzabandiera e inaugurazione del cippo del centenario e alle 11 la sfilata, prima del pranzo e dell’ammainabandiera delle 17. La sezionale è stata organizzata dall’Ana camuna e il sostegno delle Amministrazioni comunali.