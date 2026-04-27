Bomba alla Polgai: «È stato un atto di terrorismo»

La sentenza

Dieci anni fa l'attentato alla Polgai di Brescia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Nelle 120 pagine di motivazioni, la presidente Cristina Amalia Ardenghi elenca gli elementi che, presi tutti insieme, costituiscono «una visione globale e la convergenza dei dati in un’unica direzione sono in grado di svelare la traccia sottostante e gli elementi di connessione esistenti, così da comporre un quadro unitario avente adeguata capacità dimostrativa».

Tra gli elementi pesano il fatto che la rivendicazione dell’attentato, con specifici errori grammaticali, sia stata certamente scritta da uno spagnolo, che l’uomo che portava il borsone lo reggeva con la sinistra, Sorroche è mancino, e il fatto che proprio a Brescia e tra gli anarchici bresciani lo spagnolo avesse solidi contatti ma soprattutto le analogie tecniche con gli ordigni di Villorba. Tra gli elementi anche tracce di Dna misto, compatibili con quelle di Sorroche, ricavate dalla maniglia del borsone che conteneva la bomba.

La finalità

Per quello che riguarda il tema della finalità poi, la Corte rileva nell’attentato: «Una chiara matrice e finalità terroristica, perché si inserisce in un consolidato contesto ideologico, l’anarco-insurrezionalismo, che predica la violenza come forma di lotta contro lo Stato e le sue istituzioni democratiche. Tanto si desume sia dall’obiettivo colpito, sia dalle ragioni ideologiche sottese, ben esplicitate nel testo della rivendicazione, laddove gli autori dell’attentato, pur definendo l’azione simbolica per fare danni materiali, chiariscono il senso del gesto come un attacco armato contro lo Stato».