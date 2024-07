Bomba alla Polgai, tribunale blindato per il processo all’anarchico

Palagiustizia blindato. Ha colpito questa mattina la grande presenza di forze dell’ordine fuori e dentro il tribunale di Brescia. Il motivo è legato a un processo che inizia oggi, vale a dire quello Juan Antonio Sorroche, l’anarchico catalano ritenuto il responsabile dell’attentato alla sede della Polgai di Brescia del 18 dicembre 2015.

Polizia e militari fuori dal tribunale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sorroche, già condannato per un attentato a Trento e per quello davanti alla sede della Lega a Treviso, si è sempre fin qui avvalso della facoltà di non rispondere.

Fuori dal tribunale alcuni sostenitori hanno appeso striscioni che dicono: «La libertà non ha documenti. Sempre con Juan» e «Lo stragista è lo Stato. Juan libre».