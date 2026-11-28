Bloccati a 2mila metri, soccorsi cinque escursionisti in Valtrompia

Stavano tornando dal bivacco Grazzini quando li ha sorpresi il buio: sono stati riportati a valle, illesi, dal Soccorso alpino

28 novembre 2026 1 ' di lettura

Personale del Soccorso alpino sulla neve (foto d'archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Soccorso alpinoescusionistisalvataggioCollio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...