Cinque escursionisti sono stati soccorsi questa sera a 2mila metri, nel territorio di Collio, dalla Stazione Valle Trompia del Soccorso Alpino e Speleologico. Il gruppo stava rientrando da un’escursione al bivacco Grazzini, ma con l’arrivo del buio i cinque si sono trovati in difficoltà, complice anche il terreno innevato. Alla richiesta di soccorso sono intervenuti sette tecnici di Valle Trompia e uno della vicina Stazione Valle Sabbia. Per arrivare in quota i soccorritori hanno utilizzato un gatto delle nevi messo a disposizione dal proprietario del comprensorio Maniva Ski. In poco tempo gli escursionisti sono stati individuati e, dopo la valutazione sanitaria, sono stati accompagnati a valle, illesi, fino al parcheggio.
Bloccati a 2mila metri, soccorsi cinque escursionisti in Valtrompia
Stavano tornando dal bivacco Grazzini quando li ha sorpresi il buio: sono stati riportati a valle, illesi, dal Soccorso alpino
Personale del Soccorso alpino sulla neve (foto d'archivio)
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