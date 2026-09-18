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Blanco a Bedizzole il 25 settembre per una serata di beneficenza

Ad annunciarlo è stato proprio il cantante, che parteciperà a un’iniziativa a sostegno della Fondazione Heal, impegnata nella ricerca contro i tumori cerebrali pediatrici
Blanco in una foto d'archivio
Blanco in una foto d'archivio

Blanco a Bedizzole per una serata di beneficenza: ad annunciarlo è lo stesso cantante, che sederà tra il pubblico del teatro Don Gorini per l’iniziativa «Cantare, amare, giocare… il viaggio di Luca», un concerto di beneficenza dedicato alle canzoni che hanno accompagnato la crescita del piccolo Luca, scomparso prematuramente.

Durante la serata si parlerà del libro «Il principe inaspettato» di Lisa Sarlo, la madre di Luca. Il volume sostiene la ricerca scientifica insieme a Fondazione Heal, che dal 2016 si impegna a finanziare la ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico e delle patologie complesse.

L’appuntamento è per il prossimo 25 settembre alle 20.30. Per assistere alla serata è necessario prenotare il proprio posto a questo indirizzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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