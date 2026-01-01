Bimbo morto per monossido a Calvagese, si indaga sul proprietario di casa

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera.

Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa.