Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Bimbo morto per monossido a Calvagese, si indaga sul proprietario di casa

Andrea Cittadini
L’uomo è lo zio del piccolo Hamad. Aperta inchiesta per omicidio colposo
L'abitazione a Calvagese dove è avvenuta la tragedia - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
L'abitazione a Calvagese dove è avvenuta la tragedia - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera.

Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
monossidobimbo morto monossidoCalvagese
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario