Bimbo morto per monossido a Calvagese, si indaga sul proprietario di casa
L’uomo è lo zio del piccolo Hamad. Aperta inchiesta per omicidio colposo
L'abitazione a Calvagese dove è avvenuta la tragedia - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera.
Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento. In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di 5 anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto ad una stufa.
