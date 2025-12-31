Tragedia a Calvagese, morto bimbo di 3 anni intossicato dal monossido

Tragedia nel tardo pomeriggio del 31 dicembre a Calvagese della Riviera nella frazione di Carzago, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione privata. Un bambino di tre anni è morto.

Secondo quanto segnalato dal 118, le vittime dell’intossicazione sono tre persone di nazionalità pakistana: una donna nata di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Poliambulanza. Per il figlio più piccolo, invece, non c’è stato nulla da fare: il bambino è deceduto sul posto nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Bimbo morto: Vigili del fuoco e Carabinieri a Calvagese - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dai primi accertamenti, la causa dell’intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa presente nell’abitazione. Il pm di turno è stato informato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.