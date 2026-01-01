Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Bimbo morto intossicato dal monossido, l’abitazione è sotto sequestro

Andrea Cittadini
La madre e il fratello maggiore restano in ospedale: il gas si sarebbe sprigionato da una stufa sui cui ora verranno eseguiti degli accertamenti
  • Bimbo morto: Vigili del fuoco e Carabinieri a Calvagese
    Bimbo morto: Vigili del fuoco e Carabinieri a Calvagese - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il pm di turno di Brescia Iacopo Berardi ha disposto il sequestro dell’abitazione a Calvagese della Riviera dove un bambino di tre anni è morto per intossicazione da monossido di carbonio.

Nel frattempo restano ricoverati in ospedale la madre e il fratello maggiore della piccola vittima. Si tratta di una famiglia di origini pakistane e in casa c’era anche uno zio. Il monossido si sarebbe sprigionato da una stufa che ora sarà oggetto di accertamenti da parte della Procura di Brescia.

