Cambio di passo a Lumezzane: crescono residenti e famiglie

Continua a dare segnali positivi l’andamento demografico di Lumezzane. Anche nel 2025 la popolazione è cresciuta, confermando un trend favorevole che dura ormai da quattro anni consecutivi. I dati aggiornati al 31 dicembre indicano 21.758 residenti, con un aumento di 140 unità rispetto alla stessa data del 2024. In crescita anche il numero delle famiglie, salite a 9.619, con 93 nuclei in più.

In controtendenza

«È un risultato molto importante – commenta il sindaco Josehf Facchini – che arriva dopo l’ottimo dato del 2022, la sostanziale stabilità del 2023 e il nuovo aumento registrato nel 2024. Numeri che assumono un valore ancora maggiore se letti nel contesto del calo demografico e della denatalità che interessano molti Comuni e, più in generale, il nostro continente». Il primo cittadino sottolinea come non si tratti di semplici statistiche: «Non sono freddi numeri, ma il segnale di una moderata inversione di tendenza che sul nostro territorio non si vedeva da anni». Per circa quindici anni, infatti, la Valgobbia aveva registrato costantemente un saldo negativo, fino al cambio di passo avvenuto nel 2022.

«Oggi torniamo a leggere dati positivi – aggiunge Facchini – e non nascondo una certa emozione, perché era davvero tantissimo tempo che non accadeva». La fotografia restituita dai numeri descrive una comunità che continua a essere attrattiva e in grado di offrire servizi, ponendosi come scelta di vita per chi vuole costruire basi solide. L’Amministrazione guarda con fiducia anche ai prossimi anni: «Continueremo a lavorare per consolidare questo andamento, perché una comunità che cresce è la migliore garanzia per il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie».

Anti spopolamento

Dal primo insediamento, nel 2019, l’Amministrazione comunale mi ha messo in campo diverse misure per contrastare lo spopolamento, tra le quali il bando Prima casa per giovani e coppie e l’incremento degli importi dei bonus bebè, affiancati da numerosi interventi sul territorio.

«Credo – conclude il sindaco – che anche i lavori su viabilità, scuole, impianti sportivi, parchi e opere pubbliche abbiano contribuito a migliorare la qualità della vita a Lumezzane. Un impegno che è stato apprezzato».