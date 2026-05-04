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Nelle biblioteche della città si va alla scoperta del Giappone

Tra maggio e giugno è in programma un ciclo di eventi gratuiti dedicati alla cultura giapponese per favorire l’incontro tra culture. Si inizia il 9 maggio a Buffalora
Piatti tipici della cucina giapponese
Piatti tipici della cucina giapponese

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