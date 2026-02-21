Lago di Garda, la rotta russa tra ville e affari
A Mosca c’è chi lo considera un Oblast’ (regione) della Russia con affaccio sul lago più grande d’Italia. Una Kaliningrad in salsa alpina. Ad aver aperto la strada sono stati magnati e oligarchi, ma poi a riempire l’aria gardesana di voci tra scevà e mjagkij znak ci ha pensato la medio-alta borghesia. Negli ultimi quattro anni il business del turismo made in Russia è calato sulle sponde bresciane, ma appare già in decisa ripresa.
I grandi nomi
Ad associare il Garda al lusso russo restano comunque i grandi nomi. Come quello di Grigory Vikotorovitsi Berezkin, presidente del consiglio di amministrazione di Esn, gruppo di private equity che investe in media, energia, infrastrutture, petrolchimica e informatica. La sua villa storica immersa nel verde promontorio della penisola di Sirmione, accanto ad altre abitazioni di altissimo pregio e nelle vicinanze di alcuni degli hotel più ricercati, è stata «congelata» dalla Guardia di Finanza nel 2022 dopo che il suo nome venne inserito nella black list dell'Unione europea.
Anche Igor Makarov, fondatore della prima compagnia di gas indipendente della Russia e uno dei maggiori finanziatori del ciclismo in patria, ha messo radici nel Benaco. Da qualche anno ha acquistato a Rivoltella del Garda villa Bober, uno degli esempi liberty più celebri del lago che voleva anche Michael Schumacher. E poi c’è l’oligarca Vladimir Lisin, secondo Forbes l'uomo più ricco di Russia (ammonta a 23 miliardi il suo patrimonio personale), re dell'acciaio e amico di lunga data del presidente Vladimir Putin. Nell’aprile del 2022 fece tappa a Lonato del Garda per partecipare alla Coppa del Mondo di tiro a volo. La guerra in Ucraina era cominciata da pochi mesi. «Non capisco esattamente perché Putin abbia voluto invaderla», confessò lui all’ombra della Rocca.
Il Benaco come terra di romanticismo e ispirazione, per i russi, da almeno due secoli (anche grazie a Gabriele D’Annunzio). A fare capolino sul Garda fu persino Maksim Gor’kij, celebre padre del realismo socialista.
