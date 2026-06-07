Bedizzole, cade in acqua dopo malore: la vittima è il 75enne Marino Bux

Lo cercavano da ore lungo le rive del Chiese e della Seriola , nei sentieri che conosceva bene e che era solito percorrere durante le sue passeggiate. Alla fine Marino Bux, 75 anni, è stato trovato proprio lì, nelle acque del fiume.

Le ricerche

L’allarme era scattato già il giorno precedente. L’uomo, residente a Bedizzole, era uscito di casa venerdì mattina, 5 giugno, senza fare ritorno. Con il passare delle ore e il mancato rientro, i familiari avevano chiesto aiuto facendo partire le ricerche. Per tutta la serata e fino a tarda notte sono stati impegnati i volontari della Protezione civile di Bedizzole e Lonato, concentrando l’attenzione soprattutto lungo il Chiese e nella zona della Seriola, uno dei canali che attraversano il territorio.

Ieri mattina il tragico epilogo. Alcuni passanti hanno visto un corpo galleggiare nell'acqua e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, insieme a un’ambulanza del Cosp di Bedizzole, all’auto medica e ai carabinieri della Compagnia di Desenzano. L’identificazione è avvenuta in breve tempo.

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Le indagini

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un malore che potrebbe aver colto il 75enne mentre si trovava nei pressi del corso d’acqua. Gli investigatori stanno comunque ricostruendo le ultime ore dell’uomo.

Il dolore

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in paese. Bux, originario di Bari ma da anni residente sul territorio, era conosciuto per il suo impegno nel volontariato e nella vita pubblica. Collaborava con grande dedizione con l'associazione Acqua Chiara ed era stato attivo anche in politica a Bedizzole nei primi anni Novanta. «Era una persona molto stimata e ben voluta – commenta il sindaco Giovanni Cottini –. Ha sempre dedicato tempo ed energie agli altri. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i familiari».

Marino Bux lascia la moglie Marisa, i figli Alessandro e Fabrizio, i fratelli Caterina, Laura e Michele. I funerali saranno celebrati martedì 9 giugno alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a Bedizzole.