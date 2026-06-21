Il battello «Idra» è tornato sull’Eridio, da luglio 4 corse al giorno

Con l’arrivo dell’estate e dei primi turisti torna a solcare le acque del lago d’Idro il battello «Idra». Dopo i mesi di fermo necessari per la revisione straordinaria e dopo il rinvio dell’avvio del servizio annunciato la scorsa settimana a causa dei ritardi nelle operazioni di collaudo, da venerdì il collegamento è tornato regolarmente operativo, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di ammirare il lago da una prospettiva diversa.
Orari
La stagione è iniziata con tre corse giornaliere, mentre nei fine settimana sono previste quattro partenze alle 9, alle 11, alle 14 e alle 16. Lo stesso programma sarà mantenuto anche nell’ultimo weekend di giugno.
Dal primo luglio e per tutto agosto il servizio sarà invece attivo tutti i giorni con quattro corse quotidiane. Il battello parte da Lemprato e attraversa Crone, Vantone, Anfo, Vesta e Ponte Caffaro. Il ritorno tocca invece Baitoni, Vesta, Anfo, Vantone e Crone prima del rientro al punto di partenza. Un itinerario di circa due ore che permette di scoprire alcuni degli scorci più suggestivi del lago.
Costo
Il biglietto per l’intero tragitto costa 10 euro, mentre per le tratte più brevi la tariffa è di 5 euro. I biglietti sono acquistabili esclusivamente a bordo. Ogni passeggero può portare gratuitamente un bambino sotto i quattro anni. È inoltre consentito il trasporto delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Cani e altri animali domestici possono essere ammessi gratuitamente a discrezione del comandante, con l’obbligo di guinzaglio e museruola per i cani.
In caso di maltempo o nebbia le corse potranno subire variazioni o essere sospese. Sul servizio sono validi anche i titoli di viaggio «Io Viaggio Ovunque» e la Guest Card Trentino.