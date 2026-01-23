Nikolajewka, alpini in cammino per la memoria

Nell’ambito delle celebrazioni per l’83° anniversario della battaglia di Nikolajewka e nel ricordo di quei caduti, gli alpini bresciani rinnovano una tradizione abbastanza recente, ma che si è consolidata rapidamente, assumendo dimensioni e partecipazione notevoli.

Il programma

Si tratta del pellegrinaggio che la Sezione di Brescia dell’Ana promuove nelle giornate di oggi 23 e domani 24 gennaio: un cammino di due giorni che vedrà otto colonne, per un totale di circa 250 pellegrini con la penna nera, muoversi contemporaneamente partendo da località diverse della provincia lungo strade, sentieri e piste ciclabili, per convergere verso il capoluogo arrivando in tempo utile per partecipare alla cerimonia ufficiale, che si tiene sabato 24 gennaio, alle 14, prima davanti alla Scuola Nikolajewka, quindi in piazza della Loggia per i discorsi delle autorità e poi in Cattedrale per la messa in ricordo dei caduti.

Otto colonne

Alpini in marcia per celebrare la battaglia di Nikolajewka

Due colonne partiranno da Salò, una da Barghe (queste tre organizzate con la Sezione Monte Suello), le altre da Verolanuova, Caino, Isorella, Sarnico e Irma. Ogni gruppo percorrerà mediamente tra i 40 e i 45 chilometri. Tra i camminatori ci sono anche una decina di ragazzi del Campo Scuola nazionale di Irma, partecipazione che conferisce al pellegrinaggio un significato ancora più profondo, proiettando la memoria verso le nuove generazioni.

Oltre ad essere un momento aggregativo basato sui valori comuni, il percorso è soprattutto un cammino di raccoglimento e testimonianza: lungo il tragitto saranno infatti onorati circa 200 monumenti dedicati ai caduti o agli alpini, con una brevissima cerimonia di omaggio in ciascuna tappa.

A scandire questi momenti, la lettura di passaggi letterari che raccontano e rievocano il dramma del fronte orientale, la durezza della ritirata e il sacrificio dei soldati italiani in terra di Russia. Alla marcia prenderanno parte soci alpini e aggregati provenienti non solo da Brescia ma anche da numerose sezioni alpine italiane: Valtellina, Alessandria, Valcamonica, Valdobbiadene, Trento, Salò-Monte Suello, Bassano del Grappa, Bergamo, oltre naturalmente alla Sezione di Brescia.

Tra i partecipanti al pellegrinaggio, dettaglio dal forte valore simbolico, ci sarà anche Anna, donna di origine russa, che vuole richiamare con delicatezza e intensità la dimensione umana e universale di un ricordo che supera i confini e attraversa la storia.