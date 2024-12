Bassa, doni natalizi «sospesi» per chi è in difficoltà

Quando è ormai partito il conto alla rovescia, nell’aria s’inizia a respirare un po’ di aria natalizia. Non tutti, però, riescono a viverla con il giusto spirito di serenità poiché, purtroppo, alle prese con situazioni complicate di carattere economico e sociale.

L’iniziativa

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà dei comuni dell’Ambito 10 (Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano) prova dunque a riportare il sorriso sui loro volti.

Nel dettaglio, in questi giorni i volontari si prodigano in una raccolta di doni «in sospeso» (in particolare di alimenti natalizi e piccoli oggetti decorativi), da distribuire poi, appunto, a coloro i quali si trovano in difficoltà.

Come contribuire

Chiunque volesse contribuire può contattare il 347.0472822 o recarsi fino al 6 dicembre presso la sede di «Area 25 - Stazione di Posta», gestita dalla cooperative La Sorgente in via Mantova 25 a Montichiari.