A San Zeno torna il Mercatino di Natale con 200 bancarelle

San Zeno Naviglio si prepara ad accogliere la 21esima edizione del tradizionale Mercatino di Natale, appuntamento che ogni anno anima il centro storico del paese, attirando visitatori da tutta la provincia e oltre. L’appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre, con apertura dalle 10.

Organizzato dall’Associazione Mercanti del Naviglio, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione, il mercatino offrirà una ricca selezione di prodotti artigianali, specialità enogastronomiche, opere artistiche e tanti momenti di intrattenimento.

Il programma

La presentazione del Mercatino di Natale

Il programma prevede l’inaugurazione ufficiale alle 15 sul sagrato della chiesa, con il taglio del nastro e l’arrivo della fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi. La passeggiata tra le 200 bancarelle sarà accompagnata dagli zampognari itineranti, mentre il gruppo Alpini di San Zeno movimenterà i punti ristoro, preparando per i visitatori trippa e vin brulé in collaborazione con la macelleria Ferretti.

Sarà poi allestita un’area dedicata ai più piccoli all’oratorio san Giovanni Bosco, con l’asinello di santa Lucia, Babbo Natale e la possibilità di scrivere letterine. Nel pomeriggio in piazza Marconi sarà invece possibile fare il battesimo della sella grazie alle Scuderie Il Salice. Non mancherà l’esposizione di prodotti tipici, in collaborazione con Confagricoltura Brescia e con la cooperativa vitivinicola Cellatica-Gussago.