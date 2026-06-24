Base Scout di Piazzole: raccolta fondi per rinascere dopo il rogo

A poco più di due mesi dall’incendio che il 12 aprile scorso ha distrutto il magazzino della Base Scout di Piazzole, la Fondazione San Giorgio lancia un appello ad amici, sostenitori e a tutta la comunità bresciana per sostenere la ricostruzione. Nel frattempo, però, la vita della base non si è fermata. In pieno spirito scout, volontari ed educatori si sono rimboccati le maniche e le attività sono proseguite. I campi estivi non sono stati cancellati e la meravigliosa base scout, immersa nel verde tra Gussago e Brione, continua ad accogliere gruppi e ragazzi come ha sempre fatto.
Solidarietà
Nelle settimane successive al rogo non sono mancati attestati di vicinanza da parte di cittadini, associazioni e Amministrazioni. Un sostegno che la Fondazione ricorda con gratitudine nella lettera inviata in questi giorni ai sostenitori della base.
«Abbiamo scelto di attendere prima di rivolgerci a voi», scrive il presidente Alessandro Gasparini, spiegando come siano stati necessari sopralluoghi e verifiche tecniche per valutare con precisione l’entità dei danni. Il quadro emerso è però pesante: le fiamme hanno distrutto attrezzature, utensili, materiali tecnici e numerose dotazioni utilizzate sia per la manutenzione della struttura sia per le attività educative.
«L’incendio ha cancellato in poche ore il frutto di anni di lavoro, cura e investimenti», sottolinea Gasparini nella lettera. Nonostante questo, la volontà è di guardare avanti e restituire alla base tutte le sue potenzialità. Da decenni il sito ospita attività scout e iniziative educative che coinvolgono migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il territorio, ed è a tutti gli effetti un punto di riferimento storico per generazioni di giovani e volontari. Da qui la decisione di avviare una raccolta fondi straordinaria destinata alla ricostruzione del magazzino e alla sostituzione delle attrezzature andate perdute.
Per ripartire
«Ogni contributo, piccolo o grande, rappresenterà un passo concreto verso la ripartenza», evidenzia il presidente, richiamando il celebre insegnamento del fondatore dello scoutismo Robert Baden-Powell: «Lasciate il mondo un po’ migliore di come lo avete trovato». Chi desidera contribuire può effettuare una donazione alla Fondazione San Giorgio Ets tramite bonifico bancario (Iban: IT83 U087 3511 2090 7100 0710 250), indicando come causale «Erogazione liberale – Ricostruiamo il magazzino di Piazzole».
L’obiettivo è permettere alla Base Scout di Piazzole di continuare a essere quel luogo di crescita, comunità e contatto con la natura che da tanti anni rappresenta un patrimonio educativo per l’intero territorio.