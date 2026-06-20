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Barca in avaria nel lago di Garda, in salvo sei persone e due cani

È successo nella tarda serata di ieri nelle acque antistanti la Rocca di Manerba: sul posto i Vigili del fuoco, che hanno sistemato il guasto al motore
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'intervento dei Vigili del fuoco nel lago
L'intervento dei Vigili del fuoco nel lago

Quattro persone, tra cui due bambini, e due cani in difficoltà in mezzo al lago di Garda, a bordo di una barca in avaria: salvati dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

L’episodio

La squadra nautica del Distaccamento di Salò ieri sera, venerdì 19 giugno, è intervenuta verso le 22.50 nelle acque antistanti la Rocca di Manerba per soccorrere l’imbarcazione in avaria.
Mantenendo il contatto radio, gli operatori si sono coordinati con la Guardia Costiera di Salò poiché, dall’ultima posizione Gps nota, la barca aveva scarrocciato per circa 250 metri in direzione della costa veronese.
Una volta individuata e raggiunta e verificato il buono stato di salute delle persone a bordo, si è proceduto alla ricerca del guasto al motore. Motore che è stato riavviato nel giro di poco.
Tuttavia, a scopo precauzionale, l’imbarcazione è stata comunque scortata fino al porto di Moniga.

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