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Banda assalta un bancomat a Urago d’Oglio, ma fugge a mani vuote

I ladri hanno usato la marmotta, ma il dispositivo dell’inchiostro ha macchiato tutte le banconote rendendole inutilizzabili
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il bancomat colpito a Urago d'Oglio
Il bancomat colpito a Urago d'Oglio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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banda del bottoassalto al bancomat
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