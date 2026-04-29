Banda assalta un bancomat a Urago d’Oglio, ma fugge a mani vuote
I ladri hanno usato la marmotta, ma il dispositivo dell’inchiostro ha macchiato tutte le banconote rendendole inutilizzabili
Il bancomat colpito a Urago d'Oglio
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