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Morto in casa a Bagnolo un bambino di 4 anni: era malato da tempo

Il piccolo, che soffriva di una grave patologia fin dalla nascita, è deceduto a seguito di un malore mentre si trovava in visita dalla nonna
Alessandra Portesani
Il personale sanitario a Bagnolo Mella - © www.giornaledibrescia.it
Il personale sanitario a Bagnolo Mella - © www.giornaledibrescia.it

Tragedia a Bagnolo Mella, dove un bambino di quattro anni, di origine straniera, è morto dopo essersi improvvisamente sentito male. Secondo le prime informazioni, il piccolo, gravemente malato fin dalla nascita, si trovava in visita dalla nonna quando ha accusato il malore.

A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del servizio di emergenza, che ha tentato a lungo di rianimare il bambino. È stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile: il piccolo è morto nonostante i tentativi del personale sanitario.

Gli agenti della Polizia locale di Bagnolo Mella, agli ordini del loro comandante Nicola Caraffini, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è stata disposta autopsia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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