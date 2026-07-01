Morto in casa a Bagnolo un bambino di 4 anni: era malato da tempo

Tragedia a Bagnolo Mella, dove un bambino di quattro anni, di origine straniera, è morto dopo essersi improvvisamente sentito male. Secondo le prime informazioni, il piccolo, gravemente malato fin dalla nascita, si trovava in visita dalla nonna quando ha accusato il malore.
A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del servizio di emergenza, che ha tentato a lungo di rianimare il bambino. È stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile: il piccolo è morto nonostante i tentativi del personale sanitario.
Gli agenti della Polizia locale di Bagnolo Mella, agli ordini del loro comandante Nicola Caraffini, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è stata disposta autopsia.