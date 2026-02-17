A Bagolino successo per l’ultima giornata di Carnevale con 150 balarì

La seconda e ultima giornata del Carnevale di Bagolino sta registrando un grande successo, con numerosi turisti arrivati da ogni parte della provincia e non solo, attratti dal Carnevale più pittoresco della Lombardia. Tanti anche i «balarì», divisi in due gruppi, che quest’anno hanno raggiunto quota 150, anche se qualcuno assicura che siano persino di più. Con i loro balli impreziosiscono le vie delle due frazioni, Cavrìl e Osnà. Molti i giovani entrati a far parte del gruppo proprio quest’anno e, spiegano alcuni veterani, è il segno di una tradizione che non muore, ma che si rinnova senza mai perdere il suo valore più autentico.

I festeggiamenti proseguiranno fino a tarda serata, quando l’Ariosa finale metterà il punto conclusivo a un’edizione che, finora, si conferma un successo. Imponente, infine, l’apparato di pubblica sicurezza, con le Forze dell’Ordine presenti per garantire che la manifestazione si svolga in tranquillità, perché il divertimento sia davvero sinonimo di sicurezza.