Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

A Bagolino il rito del Carnevale si rinnova all’alba coi balarì

Una tradizione che si perpetua da oltre cinquecento anni. La chiesa parrocchiale di San Giorgio accoglie i balarì per la messa, solo in questo frangente a volto scoperto. Poi il primo ballo sul sagrato preludio della festa fra vie e piazzette
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni
    Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Carnevale di Bagolino: tradizione che si rinnova da oltre cinquecento anni - Giovanni Benini /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Il rito si rinnova nel silenzio solenne dell'alba, quando le prime luci iniziano a farsi strada tra le strette contrade del borgo. Al Carnevale di Bagolino l'anarchia gioiosa dei maschèr lascia spazio alla composta eleganza dei balarì.

Alle 6.30 la chiesa parrocchiale di San Giorgio accoglie i balarì, solo in questo frangente a volto scoperto. Poi segue il primo ballo sul sagrato, in onore del parroco che offre anche la prima bevuta a base di brodo di gallo. 

Musiche e danze

Un «rinforzo» che viene poi ripetutamente offerto fra le vie e le piazzette del paese, lungo le quali per due giorni più di 120 «balarì», suddivisi in due compagnie, si alternano negli eleganti balli, fra le contrade Cavrìl e Osnà, sfoggiando in maschera i loro sgargianti costumi e il tipico cappello ricoperto con gli ori di famiglia.

Musiche e danze proseguiranno senza sosta fino a sera e ricominceranno il martedì, fino al gran finale con l’ultimo ballo, l’Ariosa, con tutti quanti in piazza Marconi, che saluterà il Carnevale più pittoresco della Lombardia. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Carnevale di BagolinoBagolino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario