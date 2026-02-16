A Bagolino il rito del Carnevale si rinnova all’alba coi balarì

Il rito si rinnova nel silenzio solenne dell'alba, quando le prime luci iniziano a farsi strada tra le strette contrade del borgo. Al Carnevale di Bagolino l'anarchia gioiosa dei maschèr lascia spazio alla composta eleganza dei balarì.

Alle 6.30 la chiesa parrocchiale di San Giorgio accoglie i balarì, solo in questo frangente a volto scoperto. Poi segue il primo ballo sul sagrato, in onore del parroco che offre anche la prima bevuta a base di brodo di gallo.

Musiche e danze

Un «rinforzo» che viene poi ripetutamente offerto fra le vie e le piazzette del paese, lungo le quali per due giorni più di 120 «balarì», suddivisi in due compagnie, si alternano negli eleganti balli, fra le contrade Cavrìl e Osnà, sfoggiando in maschera i loro sgargianti costumi e il tipico cappello ricoperto con gli ori di famiglia.

Musiche e danze proseguiranno senza sosta fino a sera e ricominceranno il martedì, fino al gran finale con l’ultimo ballo, l’Ariosa, con tutti quanti in piazza Marconi, che saluterà il Carnevale più pittoresco della Lombardia.