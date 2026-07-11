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Bagolino, ciclista investito da un’auto: trasportato in elicottero al Civile

La dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute sulla Sp669
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Un ciclista di 54 anni è stato investito da un’auto, mentre stava percorrendo la Sp669 – strada panoramica della Valsabbia – a Bagolino. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, l’unica cosa certa al momento è che l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Civile a Brescia, a bordo dell’elisoccorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidenteciclista investitoelisoccorsoospedaleBagolino
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