Un ciclista di 54 anni è stato investito da un’auto, mentre stava percorrendo la Sp669 – strada panoramica della Valsabbia – a Bagolino. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, l’unica cosa certa al momento è che l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Civile a Brescia, a bordo dell’elisoccorso.
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Bagolino, ciclista investito da un’auto: trasportato in elicottero al Civile
La dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute sulla Sp669
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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