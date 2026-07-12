A Bagnolo c’è un piano da 600mila euro per asfalti, marciapiedi e parchi

Una Bagnolo più bella e più sicura. Con un investimento complessivo di 600mila euro, la Giunta punta a intervenire sulle criticità più urgenti del territorio: il piano prevede mezzo milione di euro per il rifacimento di asfalti e marciapiedi, mentre i restanti 100mila euro saranno investiti nel rinnovo delle aree verdi.
Gli obiettivi
«Con questa variazione di bilancio abbiamo fatto una scelta molto precisa – spiega l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Marco Trementini –: investire sulla manutenzione. Sono risorse importanti, probabilmente tra gli stanziamenti più consistenti degli ultimi anni per la manutenzione ordinaria, e rappresentano la volontà dell’Amministrazione di intervenire in modo concreto sulla qualità degli spazi pubblici che i cittadini vivono ogni giorno». Per quanto riguarda la viabilità, il Comune punta a intervenire prima sulle situazioni più critiche.
«Mezzo milione di euro è una cifra significativa – precisa Trementini –, ma sarebbe irrealistico pensare di risolvere tutte le criticità con un unico intervento. Questo investimento ci permetterà di migliorare sensibilmente la situazione affrontando le urgenze maggiori, ma sarà necessario dare continuità a questo percorso anche nei prossimi anni». La programmazione degli interventi seguirà criteri tecnici e oggettivi, basati sullo stato di usura delle pavimentazioni e sull’intensità del traffico.
I tempi
Le prime opere interesseranno gli assi viari più utilizzati del territorio, tra cui viale Italia, via Leno, via Gramsci, via Febbrari e via Ghedi.
Parallelamente prenderà il via anche il piano di riqualificazione dei parchi cittadini, con uno stanziamento di 100mila euro destinato al rinnovo delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano. «Troppo spesso si considera un gioco per bambini come un semplice elemento di arredo – sottolinea Trementini –. In realtà è un investimento sulla qualità della vita delle famiglie. Un parco curato favorisce la socialità».
Il primo intervento interesserà il Parcobaleno, il più frequentato della città. Successivamente si interverrà sul Parco Nicolajewka, con l’obiettivo di estendere la riqualificazione a tutto il patrimonio verde comunale.