Bagno di Capodanno: da mezza Europa per il tuffo nel lago

L’appuntamento è il primo gennaio. Gli elementi affinché il tradizionale tuffo nel lago possa rivelarsi, ancora una volta, una bella iniziativa ci sono tutti: la temperatura prevista si aggira attorno ai 10 gradi, gli esperti del meteo hanno annunciato il sole e poi c’è lo scenario del golfo di Maderno a fare da sfondo col Monte Baldo imbiancato che contrasta con l’azzurro del Garda. A ciò si aggiungano due ingredienti importanti: partecipazione di massa e tanto coraggio.

Nella scorsa edizione sono stati più di 150 i partecipanti.

Mercoledì si replica alle 11: nel rispetto della tradizione andrà in scena la diciannovesima edizione del bagno di Capodanno, il tuffo nel lago dalla spiaggia antistante il lido di Maderno a poche centinaia di metri dall’imbarcadero del traghetto che collega Torri.

Organizzano «Quelli che fanno il bagno tutto l’anno» e che da autunno a primavera si ritrovano ogni sabato mattina per il bagno d’allenamento «quando l’acqua inizia a pungere», dicono. In questi giorni la temperatura dell’acqua supera gli 11 gradi. Fa quindi più freddo fuori che... in ammollo. Alido Cavazzoni, presidente del gruppo che 19 anni fa inaugurò i bagni di Capodanno con due amici, è sicuro della grande affluenza: «Ci saranno gardesani, bresciani, cremonesi, milanesi, mantovani, veronesi, ma anche austriaci, tedeschi e stranieri di altre nazioni. Molti si tufferanno per la prima volta seguendo gli amici che sono habitué». Sarà una grande festa per salutare il 2025 con brindisi finale, prima dell’arrivederci all’edizione numero 20.

Il ritrovo sarà alle 10 per le foto di rito, i saluti e per tastare l’acqua. Poi la corsa in acqua con tanto di presenza delle tv. Mancherà a tutti Elio Forti, atleta capace di effettuare a piedi in 24 ore il giro del lago, mancato il primo gennaio poche ore dopo aver assistito al tuffo.