Il tuffo di Capodanno, una tradizione che si rinnova sul Garda

Il tuffo di Capodanno sul lago di Garda è una tradizione che unisce coraggio e allegria, con centinaia di temerari pronti a sfidare le gelide acque per dare il via al nuovo anno. Tra le sponde del lago, quella bresciana è sicuramente tra le più attive, con eventi che attirano numerosi partecipanti ogni anno.

Maderno

A Maderno, ad esempio, il tuffo è diventato un appuntamento imperdibile. Ogni anno più di cento persone si lanciano nelle acque del Lido Azzurro, circondati dal tifo di centinaia di spettatori. Il gruppo «Quelli che fanno il bagno tutto l’anno» organizza questo evento ormai da anni, con il consueto spirito di festa che caratterizza l’intera giornata. Non manca nessuno: uomini e donne di tutte le età che per l’occasione sfoggiano costumi a tema e cappellini che non temono di bagnarsi.

Desenzano

Anche a Desenzano il tuffo di Capodanno è una tradizione consolidata. Intorno alle 11, i cittadini si radunano sulla spiaggia del Desenzanino per un tuffo collettivo, che apre la strada a un altro appuntamento molto atteso sul territorio: il Tuffo della Befana, che si celebra ogni anno il 6 gennaio a Lazise e Torri del Benaco. Sulla sponda veronese, il tuffo di Capodanno a Brenzone, in località Acquafresca, è uno degli eventi più longevi, con oltre trent’anni di storia. Nel pomeriggio, un nutrito gruppo di tuffatori si raduna per sfidare il freddo delle acque del Garda, dando vita a un rito propiziatorio che attira sempre molta partecipazione.

Bardolino

A Bardolino, il tuffo organizzato dall’associazione Canottieri è ormai un classico. Ogni anno, alle 11, numerosi tuffatori si immergono nelle acque antistanti la sede sociale. Durante l’evento si tiene anche il «Trofeo Thomas», che premia il tuffatore più giovane, il più anziano e quello con l’abito più originale, in memoria di un giovane scomparso.

Peschiera

A Peschiera, infine, il tuffo è più informale ma altrettanto sentito. Ogni anno, molti cittadini si radunano lungo il Canale di Mezzo per partecipare a questo tradizionale evento, che segna il culmine della giornata. Anche Riva del Garda partecipa con il suo tuffo in Piazza Catena. Giunto alla 27esima edizione, l’evento richiama ogni anno circa 150 partecipanti pronti a tuffarsi nelle acque del lago allo scoccare di mezzogiorno.