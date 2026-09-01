Bacini idrici in sofferenza, le piogge di agosto riducono il deficit

Poca neve in inverno e precipitazioni quasi dimezzate nei primi sette mesi dell’anno hanno abbassato i livelli degli invasi bresciani e del Nord Italia. Le piogge di agosto hanno però favorito un recupero

Nicolò Rizzardi 01 settembre 2026 1 ' di lettura

Il lago della Vacca - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti baciniinvasipioggia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...