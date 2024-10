Azione sul carcere: «Canton Mombello va chiuso, Verziano ampliato»

Azione boccia senza attenuanti la direzione attuale del Governo sul tema delle carceri. «Si continuano ad aumentare i reati andando verso un sistema solo punitivo. Il carcere deve far scontare la pena, ma anche creare le condizioni per ripartire» dice il deputato Fabrizio Benzoni promotore, insieme alla collega della Lega Simona Bordonali, di un ordine del giorno, accolto nel Ddl Carceri, per chiedere la revisione del progetto attuale sul carcere bresciano. Se da un lato Canton Mombello non si profila più per essere una struttura adatta (vecchia e sovraffollata), dall’altro si propone l’ampliamento del carcere di Verziano. In questo caso si suggerisce di non costruire all’interno di Verziano un nuovo padiglione, togliendo spazi vitali ai detenuti – come ad esempio le aree verdi -, ma ampliare il carcere su aree esterne. Per procedere sarebbe necessario aprire un tavolo con il Comune e siglare un apposito accordo di programma. Al momento si è in attesa della convocazione di un incontro al quale partecipi anche l’Amministrazione carceraria, come chiesto dalla sindaca Laura Castelletti.

Il documentario

«Canton Mombello va chiuso», ribadisce Benzoni. A rafforzare l’intendimento i numeri drammatici dell’emergenza carceri, elencati dal consigliere comunale Luca Pomarici: il sovraffollamento (a Canton Mombello ha raggiunto il tasso del 210%), il 12% dei carcerati con diagnosi psichiatrica grave, l’aumento dei suicidi (70 nel 2023, 62 a fine agosto), la carenza di operatori e volontari, il tasso di recidiva, pari al 70%. «Quello del Governo - aggiunge Pomarici - è un percorso senza uscita, come testimoniano la norma anti Gandhi e la previsione della reclusione anche per le donne incinte che compiano reati. Ci stanno portando in un buco nero».

La scorsa primavera il regista bresciano Nicola Zambelli ha presentato il documentario «11 giorni» che racconta il carcere di Canton Mombello attraverso la voce di un gruppo di detenuti. Il gruppo consiliare di Azione chiede con un ordine del giorno che sia proiettato nei quartieri e nelle scuole cittadine. «Questo documentario può diventare un eccezionale strumento di prevenzione», sottolinea Pomarici.