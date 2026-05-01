Aziona senza motivo il freno d’emergenza in metropolitana: denunciato
Il passeggero ha causato il blocco della circolazione e la soppressione di alcune corse: è accusato di interruzione di pubblico servizio
Controlli dei carabinieri in metropolitana
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