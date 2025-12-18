Avs Brescia, raccolta fondi per la palestra di Canton Mombello
Il tema del degrado e del sovraffollamento delle carceri italiane continua ad animare il dibattito politico. Avs Brescia, con un comunicato, annuncia di aver avviato una raccolta fondi per la palestra di Canton Mombello: «Non è beneficenza – si legge –, ma un atto concreto di solidarietà umana e politica: l’acquisto di attrezzature per la palestra del carcere bresciano, che ne è quasi totalmente sprovvista, come più volte richiesto dai detenuti stessi».
Un «atto di solidarietà politico ed umano», sottolinea Avs, contro «chi vorrebbe “togliere ossigeno ai detenuti”».
Nei giorni in cui il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto un appello per una misura svuota carceri, Avs ricorda che «il governo ha introdotto nuove leggi, per tutti il Decreto sicurezza, che riempiono le carceri invece che svuotarle». Di qui l’invito a «restare umani, per una giustizia che non sia vendetta».
