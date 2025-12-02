Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Russa, ci sia decreto per finire di scontare la pena a casa

AA

ROMA, 02 DIC - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha auspicato che per Natale ci sia un decreto sul sovraffollamento delle carceri che consenta "a chi ha scontato la maggior parte della pena, di finire di scontarla dentro di sé o in un altro luogo". L'appello è stato lanciato alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo "L'emergenza negata".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario