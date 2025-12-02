La Russa, ci sia decreto per finire di scontare la pena a casa

ROMA, 02 DIC - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha auspicato che per Natale ci sia un decreto sul sovraffollamento delle carceri che consenta "a chi ha scontato la maggior parte della pena, di finire di scontarla dentro di sé o in un altro luogo". L'appello è stato lanciato alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo "L'emergenza negata".