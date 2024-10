Torna l’aviaria nella Bassa: un caso in un allevamento a Isorella

La nuova ondata di aviaria porta un primo caso in provincia di Brescia. Si tratta di un episodio registrato in un allevamento di Isorella, nella Bassa. Ad annunciarlo è stata la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti a margine di un incontro con la stampa in merito alle emergenze sanitarie nel settore agroalimentare.

«Un caso che si aggiunge ad altri registrati nel cremonese e nel mantovano – ha detto Facchetti –. La situazione per ora non ci spaventa, ma è da attenzionare. Questo è un periodo in cui i migratori si spostano e portano questa malattia che siamo però in grado di gestire perché i nostri allevatori sono all'avanguardia in tema di biosicurezza e procedure comportamentali».

La presidente di Coldiretti specifica: «Le emergenze sanitarie legate all’allevamento non avevano fin qui toccato dal vivo la nostra provincia, con gli imprenditori che hanno posto in essere tutte le precauzioni contro la peste suina e la blue tongue. Conferma, per quanto riguarda la lingua blu, che alla Fiera Fazi di Montichiari non ci saranno animali quest’anno».